Vraťte se k jednání o Turówu, vyzvali v Liberci končící vládu

„Jednání musí pokračovat i v současném stavu, kdy se čeká na novou vládu. Každým ztraceným dnem totiž klesá ochota na druhé straně v jednáních pokračovat,“ varoval na jednání zastupitelů hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Pohrozil také, že pokud česká strana nevyjedná dohodu o kompenzacích s Poláky, budou obce na Liberecku a Liberecký kraj požadovat náklady na monitoring životního prostředí a na vybudování náhradních vodovodů po české vládě.

Hlavní principy jsou dojednány

Dohodu, která měla řešit právě dopady na české obce v pohraničí a kompenzaci škod, vyjednávali Češi s Poláky od června. Poslední jednání se ovšem uskutečnila na konci září. Od té doby se obě strany nesešly a nový termín dalších jednání nebyl oznámen.

Hejtman Půta, který se jednání s Polskem účastnil, už před několika dny informoval, že na hlavních principech se obě strany dokázaly domluvit. Rozpor způsobila až část dohody nazvaná Závěrečná ustanovení, která se týkala doby platnosti smlouvy, možnosti jejího případného dřívějšího ukončení a otázky platnosti některých vybraných článků dohody i po ukončení platnosti celé smlouvy.

„Česká strana požadovala, aby dohoda platila až do konce těžby v dolu (tedy do roku 2044), polská strana ale argumentovala tím, že nemohou smluvně stvrdit závazek, který by zavazoval i budoucí polské vlády,“ vysvětloval Půta.

Konkrétní podoba dosud neuzavřené dohody zatím nebyla nikým zveřejněna. K dispozici ji neměli ani liberečtí krajští zastupitelé. V podkladových materiálech dostali pouze souhrn hlavních bodů. Z nich vyplývá, že Poláci musí vybudovat podzemní vodní bariéru a musí nést náklady na monitoring dopadů těžby. Stejnou částkou jako Češi by měli také přispívat do Fondu malých projektů, z něhož by se financovaly regionální projekty v okolí dolu.