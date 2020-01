Vozíčkář vyrazil do Punkevních jeskyní. Zvládl to

Rok 2020 sice ještě pořádně ani nezačal, ale už nyní je jasné, že pokud by se letos v Moravském krasu udělovalo ocenění turista roku, byl by horkým kandidátem pětatřicetiletý Václav Uher z Prahy. Ten si totiž zajel po 25 letech do Punkevních jeskyní. Vše zvládl úplně sám, přestože je upoutaný na elektrický vozíček.