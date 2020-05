Vondráček s Vystrčilem zkritizovali Petříčka, pak se pustili do sebe

„Ministr Petříček je inteligentní člověk, ale tohle je úlet. Motiv jeho jednání není jasný, přišlo to z ničeho nic. Naprosto to neodpovídá české vládní politice, kdy naše zahraniční politika a vztah s Izraelem je ta nejsvětlejší stránka naší zahraniční politiky,“ uvedl v debatě na TV Prima Vondráček.

„Naskakuje to na palestinskou propagandu zabraného území, které je všeobecné módní u levicově smýšlejících západoevropských politiků. Ale naprosto to nerespektuje náš vztah s Izraelem, a hlavně je to úplně mimo tamní realitu, kdy Palestinci už několik šancí na vytvoření státu odmítli,“ doplnil šéf Sněmovny.

Řeč je o společném textu Petříčka a jeho dvou předchůdců Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Karla Schwarzenberga, který vyšel v deníku Právo v sobotu 23. května a kritizoval Izrael a USA kvůli zvažované anexi palestinského území, několika osad na západním břehu Jordánu, Izraelem. Vystrčil doplnil, že by tu měl být někdo, kdo bude zahraniční politiku koordinovat a měl by v tom „udělat pořádek“.

„Před chvíli říkal, jak by měla být zahraniční politika koordinovaná, jednotná, jak by nemělo docházet k nějakým výkyvům. A teď v rozporu s dlouhodobou koncepcí zahraniční politiky plánuje cestu na Tchaj-wan. Jste druhý nejvyšší činitel republiky a samozřejmě jakýkoliv váš čin má velký symbolický význam. Já myslím, že pan předseda už to vidí jako protestní akci proti Číně,“ opřel se do Vystrčila šéf zákonodárců.