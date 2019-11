Vondráček: Čínu můžete kritizovat, ale správně

V Číně jste jednal se šéfem oddělení mezinárodních styků Ústředního výboru Komunistické strany Číny Sung Tchaem. Čínští komunisté projevili zájem o spolupráci s hnutím ANO. O co přesně mají zájem?

Já vlastně nevím, o co konkrétně. Byla vedena obecná debata s tím, že komunistická strana má vztah se zhruba 500 stranami z celého světa včetně evropských. Zdvořile jsem si to vyslechl, požádal jsem o další informace. Hnutí ANO nemá ani v rámci Evropy žádné partnerské strany, naši europoslanci jsou ve frakci Renew Europe. Například sociální demokraté se sdružují celoevropsky. Tuhle agendu nevedeme, jsme pořád relativně nové hnutí. Ani jsem na to neměl jak zareagovat. Nabídku jsem vyslechl, budu informovat předsednictvo.

Tu nabídku jste vyslechl a nepřijal?

Nemám ani mandát ji přijmout.

Viděl jste oficiální komuniké Komunistické strany Číny, které přeložila sinoložka Olga Lomová?

Nevím, co to je za komuniké. To asi potom vydala Komunistická strana Číny.

V tom dokumentu se píše, že hnutí ANO si přeje posílit kontakty s Komunistickou stranou Číny.

To tvrdí druhá strana.

Není to pravda?

Jestli si tak vyložili naše setkání, tak nepřesně.

Takže to není tak, že hnutí ANO si přeje posílit kontakty s Komunistickou stranou Číny?

Posílit? My ještě žádné nemáme, tak je nemůžeme posilovat.

Nemůžu odpovídat za nějaké komentáře a za to, jak si to vykládá druhá strana.

Kdo domlouval tu schůzku?

To byla schůzka na návrh českého velvyslanectví v Číně. Po dohodě s velvyslanectvím se ta schůzka uskutečnila, proběhla velmi korektně. Nemůžu odpovídat za nějaké komentáře a za to, jak si to vykládá druhá strana. Ani nemám mandát cokoliv uzavírat.

Jste místopředseda hnutí ANO a máte na starosti vztahy se zahraničními stranami.

Řekl jsem tomu dotyčnému, že děkuji za ty informace, a že s tím seznámím naše předsednictvo a pana předsedu. Nic víc.

Vám nevadí, že čínští komunisté takhle interpretovali tu vaši schůzku?

Mám problém s interpretací svých slov z mnoha stran. Už jsem si na to zvykl. To se netýká jen Číny, ale i médií. Vím, co jsem tam říkal. Jsem si jistý, že se tam neřešilo, že bych tam něco slíbil.

Ohradíte se proti tomu?

Nepovažuji to za důležité.

Oficiální webové stránky Ústředního výboru Komunistické strany Číny Foto: Novinky

Co konkrétně na té schůzce řekli?

Že mají zájem o spolupráci s vládními stranami v Evropě obecně. Zřejmě by se jednalo o účast na nějaké konferenci. Ani není vhodné používat slovo spolupráce, spíš dialog, být v kontaktu. Nebyl jsem na to schopný odpovědět. Nemáme tuhle agendu, my ji nevedeme.

Je šťastné začínat tu agendu s Komunistickou stranou Číny, když jste říkal, že ani v rámci Evropy nemáte navázány žádné vztahy?

Svým kolegům to řeknu, nemůžu předjímat. Ale myslím, že to asi nebude pozitivně vnímané.

Když jste se scházel se šéfem oddělení mezinárodních styků Ústředního výboru Komunistické strany Číny Sung Tchaem, věděl jste, že ve výročních zprávách české Bezpečnostní informační služby (BIS) je to oddělení považováno za specifickou stranickou rozvědku?

To jsem přesně nevěděl, tuhle formulaci. Vycházel jsem z informací, které mi poskytlo české velvyslanectví.

Je vhodné, aby se předseda Sněmovny scházel se šéfem oddělení, které je označováno za komunistickou rozvědku?

Musíme trochu respektovat jejich uspořádání. V Číně má komunistická strana vedoucí úlohu asi jako KSČ před rokem 1989. To je realita. Oni mají své orgány. My máme svůj politický systém, zaplaťpánbůh. Opakovaně jsem si ověřoval, že jsem se dostavil na místo, kde se vytváří zahraniční politika Číny jako země. Tak to tam zkrátka je.

Vím, že v zahraničně-politických otázkách, ať už ohledně Číny či Ruska, vystupujete umírněně. Zajímalo by mě, jestli máte nějakou hranici, kdy byste se rázně ozval?

Neříkám umírněně, ale konstruktivně. Každý má svoje limity. Snažím se chovat tak, abych se mohl dívat do zrcadla. Jsem velice skeptický k informacím, které obdržím prostřednictvím internetu. Vůbec tu informaci nemám ověřenou.

Nebudete to řešit?

Možná se svými kolegy, ale možná to nestojí za to. Vím, co jsem říkal na tom setkání a jak pozitivně bylo to setkání vnímáno, celkově moje návštěva. Potvrdili jsme, že zahraniční politiku České republiky dělá vláda, a nikdo jiný. Přispělo to ke korektním vztahům, na tom mi záleží. Jsem příčetný, svéprávný a vím, co jsem říkal.

Může být rovnocenným partnerem někdo, kdo překroutí vaše vyjádření?

Tu informaci mám pouze z jedné strany, jsem zdrženlivý.

Pan primátor Hřib si řeší vlastní popularitu a měl by u toho trochu přemýšlet

Vrátím se k té původní otázce, kde je ta hranice, kdy by se měl člověk ozvat? Nebylo by vhodné zvednout třeba téma lidských práv, když policie mlátí demonstranty v Hongkongu?

Svému protějšku panu Li (předseda čínského parlamentu Li Čan-šu - pozn. red.) jsem řekl, že je pro nás důležitá problematika lidských práv. Je důležité, aby to protistrana věděla. Když jste v kontaktu, můžete zvedat i tahle témata.

Zvedáte je dostatečně?

Jsme ve fázi, kdy se otevírají dveře. Je spousta snah ty česko-čínské vztahy narušit. Nastolil jsem základní parametry, pak se může pokračovat. Jde nám o to, aby to napětí v Hongkongu neeskalovalo, aby neumírali lidé. Bohužel po mé návštěvě dospělo k eskalaci. Pozice ČR je jasná, chceme pokojné řešení a dodržování základních norem. Vyjadřujeme se na půdě OSN, máme postoj stejný s Evropskou unií. ČR by měla být čitelná, ale oni mají občas problém nám rozumět, když někdo říká A, a někdo B.

Podle vás by měla Česká republika, včetně pražského magistrátu, vystupovat k Číně servilně?

To je vnitřní politika Prahy a boj o voliče. Se zahraniční politikou to nemá nic společného. Pan primátor si řeší vlastní popularitu a měl by u toho trochu přemýšlet. Měl by zvažovat, co to přinese ostatním, celé republice.

A co nám to přinese, když se budeme kamarádit s Čínou? Pan prezident tam jezdí poměrně často, a zatím nám to moc nepřineslo.

Přímým důsledkem akce pana Hřiba například je, že se nerealizovala pátá přímá letecká linka mezi Prahou a Šen-čenem, ačkoliv na to cestovní kanceláře zabookovaly letenky. Nejde o nějakou mstivost ze strany Číny, ale Číňané jsou především velcí nacionalisté a vlastenci a dotkne se jich, když se o jejich státnosti, jak ji chápou, kdokoliv vyjadřuje negativně. Můžeme říkat věci, co se nám nelíbí, ale musíme je říkat správně a tak, aby jim rozuměli. To, co dělá Praha, je jejich právo, ale mohli by mít ohled i k těm ostatním.

Podle vás je lepší Čínu nekritizovat, když se jí to nelíbí?

Čínu můžete kritizovat, ale správně.

Co to je správná kritika?