Volby ohroženy nejsou, napsat se to dá za 14 dní, říká náměstek ministra vnitra

Stihne se to do sněmovních říjnových voleb dodělat?

Určitě. Lhůty legislativního procesu to umožňují.

Ministr vnitra Jan Hamáček nastínil čtyři varianty změny volebního zákona. Která z nich je nejjednodušší pro schválení v parlamentu?

To neumím teď předpovědět, bude záležet na politické diskusi. Nejjednodušší na legislativní zpracování je první varianta.

Jaká to je?

Je to varianta zachování čtrnácti volebních krajů, ale změna způsobu přidělování mandátů. Varianta je jednoduchá proto, že nevyžaduje výrazné změny v administraci voleb, třeba v určení jiného registračního úřadu. Ale to, že je legislativně nejjednodušší, neznamená, že je nejlepší anebo že na ní bude shoda.

Hovoří se také o variantě návratu k původní velkým volebním krajům, než byly rozděleny na nynějších čtrnáct. Je tato možnost složitější?

Je to o něco složitější, protože by se překreslovala administrace voleb, určily by se jen některé krajské úřady jako registrační. Ale hlavně to není dostatečně intuitivní, protože ty celky dnes neodpovídají žádnému přirozenému členění státu. Takže jde spíš o doplňující variantu.

A co ta možnost, kterou označil ministr Hamáček za „nejčistší“, ale pro přípravu nejsložitější, tedy že by byla Česká republika jako jeden volební obvod?

To je varianta, která je přímočará, ve výsledku dobře čitelná. Pro nás je náročná mimo jiné proto, že by ministerstvo vnitra bylo registračním úřadem. Ale jak říkal pan ministr, je to věc, kterou bychom zvládli. Koneckonců ministerstvo je registračním úřadem i u voleb do Evropského parlamentu.

Která z těch variant se nejvíc zamlouvá vám jako náměstkovi pro legislativu a zároveň šéfovi odboru voleb?

Momentálně nemám žádnou osobní preferenci, protože v podstatě na každé té variantě je něco dobrého. Některé jsou komplikovanější, ale není tam nic, s čím bychom si neporadili.

Když tvrdíte, že byste všechny varianty zvládli, za jak dlouho jste na ministerstvu schopni návrh zákona, na kterém se předtím shodnou politické špičky, připravit?

V momentě, kdy bude existovat politická shoda o nějakém řešení, tak je to otázka čtrnácti dnů na přípravu samotného textu včetně důvodové zprávy a dalších podkladů tak, aby to mohlo jít do oficiálního legislativního procesu. Maximálně těch čtrnáct dnů.

Termín pro podání kandidátek je 3. srpna, tedy za šest měsíců.

To je dostatečně daleko, nemám obavu, že to nestihneme.

Netlačí vás čas?

Řekl bych to takto: Není důvod otálet.

Premiér Andrej Babiš už ale uvedl, že se to nedá stihnout, respektive že se Sněmovna neshodne na novém znění volebního zákona, že to není reálné.

Nemohu tu politickou debatu předjímat ani komentovat vyjádření politiků. Čistě za tu stránku technicko-legislativní říkám, že se ty jednotlivé fáze procesu stíhat dají.

Bude ta nutná změna volebního zákona pro občany přehlednější než dosavadní a Ústavním soudem nyní zrušený systém?

Bylo by dobré, aby ten výsledek, který případně vzejde z parlamentu, byl co nejpřehlednější. Každopádně bude teď předvídatelnější pro voliče i pro kandidující subjekty.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil zkritizoval ministra Hamáčka, že už ve středu představil zmíněné čtyři alternativy řešení dříve, než došlo k dohodě mezi oběma komorami parlamentu, jak by měl volební zákon vypadat. Nebylo to příliš brzy je sdělit?

Těmi čtyřmi možnostmi se nic dopředu neomezuje, a myslím si, že je naopak dobré pro diskusi nějaký podklad připravit. Obecně teorie politických změn volebních systémů říká, že je lepší, aby politická reprezentace měla nějaký podklad a měla se tak o čem bavit, než aby začínala u prázdného stolu.

Máte už časový harmonogram toho, jak bude ministerstvo postupovat, kdy a co připraví a předloží, kdy to musí dostat a poté schválit Sněmovna a následně Senát, aby se vše stihlo?

Tohle je věc, ke které se teď vůbec nechci vyjadřovat, protože zatím nevím, jaké budou požadavky třeba ze strany Úřadu vlády, jestli to bude chtít projednávat Legislativní rada vlády, zda tam bude nějaký prostor například pro legislativní nouzi a podobné věci. To vzejde z těch jednání, která nás teprve čekají. Teď harmonogram nekreslím.

Z vašeho pohledu tedy říjnové sněmovní volby ohroženy nejsou?