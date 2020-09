Vojtěch představil aplikaci eRouška 2.0, neměla by už tolik vybíjet baterii

„Stát nebere odpovědnost za chování lidí. Skutečně je odpovědnost na každém z nás, jak tu aplikaci využije,” sdělil na úvod ministr Vojtěch. Stát podle něj nikoho nemůže a nebude nutit, aby si eRoušku nainstaloval, její využívání je tedy dobrovolné. „Je to to nejmenší, co můžeme udělat, abychom tu situaci s covidem-19 zvládli,” dodal.

Aplikace má své největší uplatnění podle Vojtěcha na místech, kde člověk nezná lidi kolem sebe, tedy v hromadné dopravě, na koncertech či v restauracích. V praxi to bude vypadat tak, že hygienici budou i nadále pracovat jako doteď. S pozitivně testovaným člověkem udělají rozhovor, aby zjistili, kde se pohyboval a s kým přišel do kontaktu, a na základě toho vytvoří vzpomínkovou mapu.

Doplnění nástrojů chytré karantény

Novinkou je, že v případě, že dotazovaný člověk odpoví hygienikovi, že využívá aplikaci eRouška, pošle systém nakaženému kód. Po jeho zadání aplikace sama rozešle upozornění o rizikovém kontaktu s nakaženým na všechna zařízení, jež mají rovněž aplikaci nainstalovanou a s nimiž se mobil nakaženého za poslední dobu dostal do kontaktu. Jde tak o doplnění nástrojů a další možnost, jak hygienici mohou zlepšit trasování a dohledat více lidí.

Vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla uvedl, že na rozdíl od první verze je eRouška 2.0 už anonymní. „Dříve to bylo vyhodnocováno na serveru, teď už si vyhodnotí každý telefon sám, takže je to anonymní,” osvětlil s tím, že zneužívání nehrozí, když vše proběhne pouze v telefonu nakaženého.

To ocenila i hlavní česká hygienička Jarmila Rážová. „Na základě verifikace nakaženého hygienikem tomu člověku přijde SMS s kódem, který se pak rozešle anonymně dál,” doplnila Rážová s tím, že nemohou tedy nastat ani případy, kdy by se někdo sám rozhodl vydávat za pozitivního a rozposílat upozornění dalším lidem.

Spotřeba baterie by měla být menší

Na první verzi aplikace se snášela dlouhodobě kritika kvůli tomu, že výrazně vybíjela baterie mobilním telefonům. Na iPhonech dokonce přestávala po zamčení telefonu a vypnutí displeje fungovat. To vyřešil přechod na společný protokol od světových technologických gigantů Googlu a Applu, který tyto problémy víceméně odstranil. Navíc díky tomu bude česká aplikace schopna spolupracovat s aplikacemi z jiných zemí.

Projektový manažer aplikace Jan Jiroušek z Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) nicméně upozornil, že určitá procenta baterie si zapnutá aplikace i nadále vezme. Mělo by se však jednat jen o jednotky procent za den. V souvislosti s kritikou z minulosti ale zároveň upozornil, že to, kolik aplikace „sežere” baterie, NAKIT neovlivní. To podle něj určuje Google v případě telefonů se systémem Android a Apple u telefonů iPhone.

Objem využitých dat je zanedbatelný

Další změnou oproti první verzi je to, že eRouška 2.0 využívá přibližně 2x denně internetová data, která sbírá z centrální databáze o nakažených. První verze je využívala pouze při odeslání dat nakaženého. Objem využitých dat se pohybuje v kilobajtech, což je v dnešní době téměř zanedbatelné. „Pro představu, načtení průměrné stránky zpravodajství vyžaduje zhruba 1 až 5 megabajtů dat,” přiblížil Jiroušek.