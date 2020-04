Vojtěch poslal na Mynáře hygienu

Prezident Miloš Zeman v neděli Mynářovu zabijačku bagatelizoval: „Dozvěděl jsem se o ní následně. To prase nebylo nemocné, bylo hladové. A bylo hladové proto, že je penzion zavřený, takže zbytky potravin z penzionu neexistují a prase by zemřelo hlady,“ řekl Frekvenci 1.

„Máme zakázané hromadné akce více osob, takže úplně v pořádku to není. V tomto směru jsem už komunikoval s krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně a ta to prověřuje. Pokud nebyl dodržen zákon, tak to bude muset řešit. Určitě by postih být měl,“ řekl serveru irozhlas.cz Vojtěch, kterému se nezdá ani použití rychlotestů.