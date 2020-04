Prymula: Lék není, spoléhejme na opatření

Do konce dubna by se mělo podle odborníků nakazit koronavirem 10 000 lidí, predikce z minulého týdne byla přitom 10 600. Situace ohledně koronaviru v Česku je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) pod kontrolou. Záležet ale bude na tom, jak se projeví do počtu nakažených velikonoční svátky.