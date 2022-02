Vojenské lesy chce řídit jejich odsouzený exředitel Janota

Vojenské lesy a statky ČR, které spravují zhruba 126 tisíc hektarů lesní půdy v zemi, hledají nového generálního ředitele poté, co na konci prosince ministryně obrany Jana Černochová (ODS) odvolala kvůli manažerským pochybením někdejšího ředitele podniku Petra Krále. Lhůta pro podání přihlášek uplynula ve čtvrtek 3. února.

Podle informací Novinek z důvěryhodných zdrojů obeznámených s děním ve státním podniku ale ministerstvo obdrželo šest přihlášek. Neočekává se však, že by poštou dorazila přihláška nějakého silného uchazeče, zvláště když se již značnou dobu v lesnických a dřevozpracujících kruzích spekuluje o pravděpodobném novém šéfovi státního podniku, jehož jméno už mezi přihlášenými figuruje.

Favoritem výběrového řízení by měl být bývalý ředitel VLS Jiří Janota, který se podle informací redakce svým zájmem a šancí na úspěch ve výběrovém řízení v odborných kruzích netajil. Mezi Janotovy podporovatele podle zdrojů Novinek mají patřit jeden z nejbohatších Čechů a podnikatel v průmyslu a zdravotnictví Tomáš Chrenek, pro nějž Janota po určitou dobu pracoval, či exministr obrany Alexandr Vondra.

Novinky Janotu oslovily se žádostí o komentář, zda může potvrdit, že přihlášku podal, a o co opíral svá dřívější vyjádření. „Nebudu to komentovat. Já jsem o ničem nemluvil. A proč bych měl komentovat něco, co dělám nebo nedělám,” ukončil hovor Janota.