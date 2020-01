Vojáci se chystají na islamisty v Africe

„Vysláním sil a prostředků do Mali, Nigeru a Čadu potvrzujeme pozici země, která hodlá bojovat se všemi formami terorismu,“ řekl v pondělí ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Misi musí schválit ještě parlament. Souhlas je pravděpodobný, s misemi obvykle nesouhlasí jen KSČM a SPD. Pokud tak učiní, měli by vojáci vyrazit do Afriky ještě letos v létě.

Čeští vojáci slouží ve středoafrické zemi už pět let, v současnosti jich je tam okolo 120, a to hlavně v misi Evropské unie a v misi OSN . Letos výcvikovou misi EU povedou a budou velet 620 vojákům ze 20 zemí. Vedle této mise by měl parlament brzy začít schvalovat celkový mandát pro české vojáky v zahraničních misích.

Návrh počítá s tím, že by vláda mohla poslat např. záchranné komando při únosu českých občanů. Nově by se také nemusela dopředu ptát, kdyby chtěla povolit pobyt cizích vojáků v ČR v délce až do 60 dnů. Následně by to musel schválit parlament.

Pod novelu se podepsalo přes 60 poslanců ze všech klubů kromě KSČM a SPD. „Přestože tuto vládu tolerujeme, nemáme důvěru v to, že by to nemohlo být zneužito,“ řekl Právu šéf komunistů Vojtěch Filip.