Vojáci porušili karanténu. Jeden nakazil kolegy na Pražském hradě

Oba muži byli podezřelí z šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti, za což by jim v případě odsouzení hrozilo šest měsíců až tři roky vězení. K soudu se však nakonec jejich případy vůbec nedostaly. Dohodli se totiž se státními zástupci.

Voják pracující na Pražském hradě tam loni v říjnu nastoupil do denní strážní služby. „Nepodrobil se karanténě, přestože věděl, že jeho manželka je pozitivní na covid-19. Dva z 19 vojáků, se kterými nastoupil do služby, byli následně pozitivně testováni na covid a celá stráž byla umístěna do karantény a útvar byl nucen přepracovat služby,“ přiblížil Malý.