Vodákům v Česku zbývá už jen pár řek

„Máme tady i vodáky, kteří by jinak raději na Lužnici či Sázavu, ale ta nemá vodu, nebo na Vltavu, ale tam už to není nic pro romantiky,“ řekl Právu František Bock, provozovatel tamního kempu.

„Párkrát jsme museli lodě táhnout přes mělčiny, ale to byly výjimky. Dost jezů se dalo sjíždět, tedy v plastových kanoích, laminátové by to asi nepřežily,“ dodal. Sami tady rozhodně nejste, ale s Vltavou se zdejší provoz srovnat nedá. „Je to rozdíl asi jako mezi dálnicí a okreskou,“ poznamenal Filip. Na vícedenní vodáckou dovolenou lze vyrazit za hranice – třeba na slovenský Hron, i když ten teď také nad Banskou Bystricí moc vody nemá, nebo na Malý Dunaj.