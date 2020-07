Vodáci si užívají ideální podmínky. Sjízdné jsou i řeky, kde roky voda nebyla

„Byli jsme zvyklí na dost suchá léta, ale tím, že prší a stoupnou hladiny, se udržuje velmi dobrý stav i na řekách, které často nebyly sjízdné několik let,“ říká předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.

Po dlouhé době se tak mohou vodáci vydat například na dolní tok Lužnice, a to především od Tábora po Bechyni. V létě se po této řece dalo sjíždět naposledy před šesti lety. „Řeka neměla žádnou vodu. Teď je ale úplně perfektní, dá se tam splouvat. Je tam vody relativně hodně, ale na širokou řeku, takže to není nic nebezpečného,“ doplňuje Ptáček.

Stejně na tom byla podle něj i Dolní Sázava. „Velmi krásný úsek je z Týnce přes Pikovice nebo Sázavský Pacifik, který měl v minulých letech vodu maximálně do dubna. Dnes je řeka sjízdná i za pěkného teplého počasí, takže by si to vodáci neměli nechat ujít a vyrazit i na tyto úseky,“ vysvětluje předseda asociace.

Jizera je vhodná pro rodinnou plavbu. Peřeje jsou jen místy a řeka není příliš prudká Foto: Aleš Fuksa, Právo

Hodně vody zaznamenala i vodačka Anna Nevídalová, která se vydala s kamarádkou na kánoe z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. „Řeka byla určitě divočejší, než když jsem byla předchozí roky. Možná je to i lepší, protože normálně je vody tak málo, že na to hodně místech vyčuhují kameny nad hladinu, což je nepříjemné. Teď tam skoro žádné nebyly,“ sdílí svoje zážitky Novinkám.

Ptáček dále doporučuje vypravit se na řeku Jihlavu, přesněji na dolní úsek řeky pod Mohelnem. „Velmi pěkná řeka je třeba Labe s Úpou. Labe je perfektní od Hradce Králové, kde jedete pod památkou Kuks, která je zapsaná i na seznamu UNESCO,“ radí Ptáček s tím, že v tomto úseku si mohou navíc vodáci užít klid a soukromí, lidi tam totiž téměř nepotkají.

Před vyplutím je potřeba zkontrolovat aktuální stav hladin

Na severní a jižní Moravě jsou hladiny řek lehce nad normálem. „V současné době ale nikde žádné zvýšené nebo povodňové stavy nejsou,“ vysvětluje Ptáček. Zároveň ale upozorňuje, že každý, kdo chce na vodu vyrazit, by si měl nejdříve zjistit aktuální stavy hladin.

„To, co platí teď, nemusí platit za hodinu. Zaprší, voda stoupne a už mohou být naprosto jiné podmínky než ty, o kterých tu mluvíme,“ uvádí zkušený vodák.

Mapa znázorňuje aktuální sjízdnost českých řek Foto: raft.cz

Vodnatá řeka není podle něj vhodná pro začátečníky, kteří se s lodí a pádly musí nejprve naučit. „Takoví lidé by měli jezdit s někým zkušenějším, který jim dokáže poradit tak, aby plavba byla bezpečná,“ dodává vodák.

Se sjízdností řek by měly lidem pomoci i půjčovny vodáckého vybavení. „Správná půjčovna by měla klientovi dát základní informace, co na té řece je, jak se řeka vyvíjí a jaký tam je vodní stav,“ radí Ptáček. Půjčovna také může zákazníkům nabídnout instruktora, který s nimi řeku sjede, naučí je, jak správně pádlovat, a upozorní na největší nebezpečí na daném úseku.

Letos na českých řekách zemřelo už sedm lidí

Za poslední měsíc na českých řekách utonulo sedm lidí včetně osmileté dívky. Ptáček tak upozorňuje, že mimo zjištění aktuálních informací o stavu vody by se lidé měli být více obezřetní a na sjíždění se správně vybavit.

„Většina nehod, které se staly, byly vodáků, kteří měli svoje vlastní vybavení. Rozhodli se s ním jet rozvodněnou řeku. To vždycky skýtá určitá nebezpečí. Pak záleží na zkušenostech posádky, jak si s tím dokáže poradit,“ vysvětluje předseda asociace.

Některé rozvodněné řeky se opravdu dají podle Ptáčka sjíždět, ale pouze s odpovídajícím vybavením. „U nehody, kdy zemřela malá holčička, neměli správný typ lodě, který by se hodil právě na rozvodněnou řeku,“ doplňuje.

Vyšší hladina řek může být nebezpečná zvlášť pro děti, a to i když mají vestu Foto: Aleš Fuksa, Právo

Pokud se s lodí překlopí především malé dítě, často zůstane pod lodí. „Když se převrátíte, a to platí i na nízkých hladinách, malé děti nedokážou plavat, zůstanou pod lodí a proud je odnáší,“ komentuje Ptáček. Vesty ani helmy pak podle něj nepomohou.

Vesty totiž fungují tak, že jen udržují dítě nad vodou. „Vesta není dělaná na to, aby se s ní plavalo. S ní většinou stejně jako na moři ležíte, necháváte se unášet a někdo vám musí pomoci, což na divoké řece je de facto nemožné,“ říká zkušený vodák.

Předseda Asociace vodní turistiky a sportu také radí, aby se vodáci nepokoušeli zastavovat před nebezpečnými jezy. „Rozvodněná řeka vám zatápí pobřežní porost, když chcete zastavit, často nemáte kde. Stromy jsou ve vodě a síla a tah vody je značný. Potom se obtížně dostáváte ke břehu,“ upozorňuje.

Kvůli koronaviru jsou řeky plné lidí

Každoročně se na vodu v Česku vydá přes 600 tisíc lidí. „Letos to asi bude ještě více. Je to vidět i na půjčovnách. Ty jsou často vypůjčované už i v termínech, kdy v minulých letech lodě ještě měly,“ vysvětluje předseda asociace.

Vyprodáno v některých termínech hlásí i Půjčovna lodí A. S. K na Berounce. „Květen a červen byl slabší, protože odpadly školy a firemní akce. Teď v červenci se to ale vrací do normálu. Silné jsou víkendy, které jsou vyprodané,“ komentuje sezónu pro Novinky Daniel Fleisig z půjčovny.

Vodáci v kempu Zrcadlová koza Foto: Aleš Fuksa, Právo