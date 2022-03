Voda v části Prahy nepoteče až do čtvrtka, s rozvozem pomáhají hasiči

Vodárny začnou po úterní havárii napouštět vodovodní řad v západní části Prahy později, než předpokládaly, a to ve čtvrtek až ve 12:00. Posun termínu z původních čtvrtečních 08:00 je způsoben rozsahem nutných prací. Obnova potrubí by měla začít ve středu večer, do té doby budou pokračovat práce na jeho odkrytí. Příčinou havárie byla zřejmě únava materiálu.