Vnitro už připravilo zákon k blokování škodlivých webů

„Ministerstvo vnitra připravilo návrh legislativního nástroje, který by jako krajní řešení mohl umožňovat blokaci některých informačních zdrojů,“ sdělil včera Právu mluvčí ministra vnitra Jakub Veinlich. Připravovaný zákon je podle něj nutné politicky prodiskutovat v rámci vládní koalice i opozice tak, aby na něm byla široká shoda.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se k tématu povede dlouhá diskuse. Případné vypínání webů by bylo podmíněno podrobným odůvodněním ze strany bezpečnostních složek.

„Musela by to být jasně doložená fakta, že se jedná nejen o názor nebo lež, ale i o strategicky nebezpečnou informaci. To musí potvrdit orgány, které se bezpečnosti České republiky věnují,“ řekl minulý týden v ČT Rakušan.