Vnitro: Hospodští si nemohou ohýbat opatření, jak se jim zachce

Pokud dostanou restauratéři pokuty ve správním řízení, budou chtít, aby je přezkoumal soud. Domnívají se totiž, že vláda by v takovém případě bránila vzniku politického hnutí. „Byli bychom rádi, aby už takové správní řízení začalo. My to pak dáme k soudu, aby řekl, jak to vlastně je,“ dodal Janeček.