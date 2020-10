Vnitro chce zrušit náhradu ušlého zisku

Tyto dva odstavce se předkladatel rozhodl změnit, respektive vypustit. Nově by tak podle představ ministerstva měl stát nahradit škodu „vzniklou při činnosti orgánu provádějícího nařízená krizová opatření nebo cvičení”.

„Škodou se rozumí pouze skutečná škoda; nahrazuje se uvedením v předešlý stav, není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích,” praví návrh, o němž ministerstvo v předkládací zprávě tvrdí, že je ho prostřednictvím „nedochází ke změně z hlediska věcného rozsahu ustanovení § 36 krizového zákona, ale pouze k jeho faktickému jazykovému zpřesnění při zachování původního účelu”.

Vnitro chce do zákona dostat pasáž, která umožní v případě krize utajovat informace

Vnitro chce do zákona dostat pasáž, která umožní v případě krize utajovat informace Domácí

„Návrh novely pokládám za kontroverzní minimálně ze dvou důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že důvodová zpráva předstírá, že nedochází ke změně u nároku na náhradu škody. Přitom však podstatnou změnou je to, že po novele by byl nárok na náhradu škody omezen jen na skutečnou škodu. Jinými slovy: novelou by byla vyloučena náhrada ušlého zisku,” popsal jedno z úskalí navrhované změny.