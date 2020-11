Vnesli jsme do boje s covidem řád, tvrdí Blatný

Politici na začátku týdne téměř připravovali Českou republiku na to, že se od 30. listopadu rozvolní do třetího stupně, pokud čísla vydrží. Čísla vydržela, ovšem od poloviny týdne politici couvají. Nákaza neklesá tak rychle, jak se předpokládalo.

PES ukazuje stále trojku. V pondělí by se mělo otevírat

PES ukazuje stále trojku. V pondělí by se mělo otevírat Domácí

Ač podle zveřejněného postupu mělo být v pátek jasno, co bude od pondělí, bude vláda rozhodovat až v neděli ráno.

Index, podle kterého se země řadí do stupňů rizika, je už šestý den v řadě 57, což znamená třetí stupeň. Pokud to vydrží i zítra, podle PES by se mělo rozvolnit. Dobrá situace je v pěti krajích, dalších devět má čísla horší. Karlovarský kraj byl ještě ve středu na stupni pět.