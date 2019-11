Vlekaři na českých horách začali zasněžovat, start sezóny se blíží

Skiareály, schopné z jednoho kubíku vody zasněžit deset čtverečních metrů sjezdovky, mohou letos zahájit sezónu plnou kanonádou všech baterií sněžných děl. Munice v podobě vody mají na rozdíl od minulých let dostatek.

Vodu z horských potoků a říček mohou vlekaři čerpat takřka bez omezení, aniž by ohrozili vodní živočichy a potřeby dalších odběratelů při vodotečích. Letos by nemělo hrozit, že by vlekaři někde vysáli potoky pod kritickou mez.