Vlci se mohou brzy přemnožit, varují myslivci

„Kdyby bylo v Česku tisíc vlků, to aby se lidi báli chodit do lesa. Výše škod by byla enormní a riziko velké. Nedávno vlci roztrhali loveckého psa při honu na Šumavě, nechci domyslet, co by se dělo při jejich daleko vyšších stavech,“ řekl Právu myslivecký odborník Jan Bittner.