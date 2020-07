Vlci na Broumovsku popáté za sebou přivedli na svět mladé

Na otázku, jestli se lidé mají obávat vlků ve volné přírodě, odpověděl, že nikoli. „Není žádný důvod, aby se lidé báli chodit do lesa. Nemáme informace o tom, že by se chování vlků posouvalo do nestandardní roviny,” řekl Kafka. Podle něj je jen otázkou času, kdy se vlci rozšíří i do nedalekých Orlických hor a přilehlé oblasti Góry Bystrzyckie na polské straně hranice.