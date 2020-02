Vládní lavice opět zely prázdnotou. Babiš to schytal kvůli dovolené v Alpách

„Interpelace na vládu. Není tu jediný člen vlády. Schůze nemůže být zahájena. První odklad do 9.05... premiér je na lyžích,“ kritizoval šéf Pirátů Ivan Bartoš .

Premiér Andrej Babiš má celý týden dovolenou a je s rodinou na horách ve Francii. „Premiér se tenhle týden klouže v Alpách. Ano, dovolenou si neomylně naplánoval na dny, kdy jedná Parlament. Premiér se do Sněmovny čím dál víc bojí chodit,“ napsala na Facebook poslankyně hnutí STAN Věra Kovářová.

Ahoj všem, premiér seká obloučky ve Francii a zbytek ministrů si to nejspíš vyložil jako dovču, takže se nikdo nedostavil na interpelace a nemohla být zahájena schůze Sněmovny. Vláda už ani nepředstírá základní respekt k demokratickým institucím a chová se jako na dobytém území. pic.twitter.com/v29nGAUdfQ

Bídná účast ministrů a premiéra na interpelacích se ve Sněmovně řeší dlouhodobě. Koncem letošního ledna například šéf pirátských poslanců Jakub Michálek plísnil Babiše, že má na písemných interpelacích jen 16procentní účast, a oficiálně se ho tázal, proč nechodí do práce. Premiér na to opáčil, že písemné interpelace jsou nesmysl a měly by se zrušit.