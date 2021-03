Vláda odvolala hlavní hygieničku Rážovou

„Byl to extrémně náročný rok, kdy paní doktorka vykonávala svou funkci. Málokdo si dovede představit, jak zatěžující a složitá práce to byla,” řekl Blatný k odvolání Rážové. Dál odmítl svůj krok rozebírat. „Je to moje rozhodnutí a dál ho komentovat nechci,” reagoval Blatný na dotaz, proč Rážovou odvolal.