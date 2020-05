Vláda nebude žádat prodloužení nouzového stavu

„Nebudeme žádat,“ řekl Babiš v České televizi. Kabinet podle něj v pondělí projedná zákon o ochraně zdraví, na jehož základě by ministerstvo zdravotnictví získalo více pravomocí a mohlo by nařizovat užívání ochranných prostředků nebo i zavírat obchody či provozovny.

Proti nárůstu pravomocí ministra zdravotnictví se ovšem mnozí ohrazují. Že by se tím vyprázdnil krizový zákon, upozornili ústavní právníci. Podle nich by se stalo řádným to, co je nyní vnímáno jako mimořádné.