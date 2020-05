Vláda jedná o otevření hranic. Čekáme na tiskovou konferenci

V pondělí odpoledne se opět schází vláda. Ta se bude zabývat například dřívějším otevřením hranic s Rakouskem, Německem a Slovenskem nebo červnovým nástupem do škol pro děti na druhém stupni. Řešit by měla i přesun tzv. chytré karantény pod resort zdravotnictví. Na stole má ale i „necovidové” zákony. Tisková konference po jednání by měla být nejdříve v 16 hodin a Novinky ji přinesou živě.