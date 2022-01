Vláda chce odklad části stavebního zákona projednat zrychleně, uvedl Bartoš

Vláda chce projednat odklad účinnosti části stavebního zákona ve zrychleném řízení. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Nový návrh, který by měl zejména pozastavit vznik krajských stavebních úřadů, podá zřejmě přes vládu. Poslanci v pátek přerušili projednávání změn navrhovanými vládní koalicí do 1. března.