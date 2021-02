Vláda boj s koronavirem nezvládá, rozdělování vakcín nefunguje, myslí si Češi

Důvěra lidí ve státní aparát od listopadu setrvale klesá. Polovina Čechů má za to, že rozdělování vakcín k očkování proti covidu-19 nefunguje správně, a dvěma třetinám Čechů vadí skandály kolem přednostního očkování lidí, kteří na to nemají nárok. Plyne to z pravidelného šetření National Pandemic Alarm, který zkoumá nálady ve společnosti v pěti státech střední a východní Evropy.