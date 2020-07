Vjezd do brněnské pěší zóny bude těžší

Centrum se nově rozdělí do sedmi podoblastí, přičemž řidiči se budou moci pohybovat výhradně v té, do které mají skutečně povoleno vjet. Navíc v boji s neukázněnými řidiči podle radnice podstatně přitvrdí i strážníci.

Pokud vjezd střežíme jen kamerami, vjíždí do zóny až třetina všech přijíždějících aut

Novými pravidly město reaguje na dlouhodobě špatnou situaci v centru města, kterým projíždějí stovky aut denně. Vedení radnice se například nelíbí, že si mnoho řidičů zkracuje cestu a projíždí z Rašínovy ulice až k hlavnímu nádraží přes centrální náměstí Svobody a Masarykovu třídu, tedy přes nejrušnější část zóny. To už nyní nebude možné.

Asi nejlépe stav vystihují statistiky městské policie. „Pokud máme na daném vjezdu hlídku, do zóny se snaží přes ni neoprávněně dostat jen zhruba 2,5 procenta přijíždějících řidičů. Pokud ale vjezd střežíme kamerami, vjíždí přes něj do zóny až třetina všech přijíždějících aut. Z toho jasně plyne, že nekázeň je velká,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Regulace vjezdů začne platit od 1. září. K tomuto dni skončí platnost většiny doposud vydaných povolení k vjezdu. Nová povolení už bude obtížnější získat. Řidiči budou muset prokázat účel cesty do centra a vjezd bude umožněn pouze do podoblasti, ve které bydlí, podnikají nebo potřebují vykonat činnost, jako je například stěhování. Oprávnění budou vydávána spíše krátkodobě, nikoli automaticky na rok, jak tomu bylo doposud.

Žádné oprávnění nebude od podzimu nutné pouze v podoblasti Veselá, aby se lidé mohli dostat do podzemních garáží ve Velkém Špalíčku. Vjíždět bez omezení do všech regulovaných podoblastí budou lidé moci pouze s oprávněním pro činnosti, jako jsou dlouhodobé, zásahové, zásilkové, pečovatelské a sociální služby, ZTP a ZTP/P, zásobování ve vymezených časech či taxislužba s platnou objednávkou.

Velmi opatrní by měli být řidiči, kteří by náhodou chtěli nové nařízení jakkoli obejít. Podle informací Práva budou kontroly na vjezdech časté a přísné.

Řidičům, kteří se pokoušejí neoprávněně vjet do centra, hrozí ve správním řízení pokuta až 2000 korun.