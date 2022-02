Víza dostanou ukrajinští pracovníci snáz

Budou ho moci získat, aniž by se kvůli jeho vyřízení museli vracet domů. Uvedl to včera ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Je tu 200 tisíc Ukrajinců s dlouhodobým pobytem a 60 tisíc Ukrajinců ve formě krátkodobého pobytu. Naší první potenciální pomocí ve chvíli, kdy by vypukl nějaký konflikt většího rozsahu, je, že se budeme snažit zajistit těmto 60 tisícům lidí dlouhodobější pobyt bez toho, že by museli jet kvůli vyřízení formalit do Kyjeva,“ prohlásil Rakušan.