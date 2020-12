Virus komplikuje i českou expedici do Antarktidy

Cílem výpravy je vědecká Mendelova polární stanice, kterou již třináct let provozuje na ostrově Jamese Rosse nedaleko Antarktického poloostrova brněnská Masarykova univerzita.

„V chilském Punta Arenas, na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky, máme objednaný hotel, kde čeká výpravu dvoutýdenní karanténa. Ta bude velmi přísná, aby se zabránilo přenosu koronaviru do Antarktidy,“ řekl Právu vedoucí stanice Pavel Kapler.

Členové expedice nebudou moci týden opustit pokoj. Jídlo jim budou zaměstnanci hotelu nosit před dveře. Druhý týden již budou moci do jídelny. Čekají je dva testy na koronavirus, a pokud bude vše v pořádku, přesunou se na chilské plavidlo Fuentealba, které je doveze na Mendelovu stanici.

Kapler vysvětlil, že péči o stanici a samotný výzkum nelze zastavit. Expedice přiveze svým kolegům do Česka data z přístrojů a nejrůznější odebrané vzorky, které vědci z mnoha oborů vyhodnocují. Do vlasti by se tým měl vrátit v březnu.