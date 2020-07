Virus hrozí i při použití mobilních uren

K bleskovému zavedení korespondenčního hlasování není politická většina, strany spíš naléhají na rozšíření mobilních uren, které se už nyní využívají například v domovech důchodců. Ani to však nemusí pomoci, protože virus ulpívá na dlouhé hodiny i na površích předmětů.

„Nerad bych se dostal do situace, kdy volebním kutilstvím volby zkomplikujeme,“ řekl včera v ČT vicepremiér. Podle něj je nyní v hygienou nařízené karanténě 3500 osob, což je podle něj z celonárodního hlediska nízké číslo, které nemůže zásadně ovlivnit volební výsledky.

„Většinově jsme se shodli, že změny půjdou postupně. Nejprve se to bude týkat krajanů v zahraničí a poté můžeme uvažovat, že se to zavede i na území ČR. Když slyším, ať zavedu během dvou měsíců korespondenční volbu, to je z říše science-fiction,“ řekl a dodal, že na návrhu, který byl vypracován ještě před epidemií, se shodla většina stran.