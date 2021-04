Víceletá gymnázia nemají dost testů na příští dva týdny, varuje ředitelka

Vláda rozhodla, že od pondělí 3. května začne v sedmi krajích s nižším výskytem koronaviru rotační výuka na druhém stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií. Od 10. května se mají do základních škol a na nižší stupeň víceletých gymnázií vrátit žáci i ve zbytku republiky.

V důsledku zrušení tendru, kterým měla Správa státních hmotných rezerv zajistit do 3. května další testy do škol, se zároveň změní pravidla pro povinné testování. Nově se budou zaměstnanci škol a žáci prvních stupňů základních škol testovat antigenními testy na covid-19 jen jednou týdně. Dosavadní povinnost dvou testů za týden bude platit na druhém stupni a víceletých gymnáziích. Podle Plagy by tak testy školám měly stačit do 17. května.

Nemají teď ani testy na pondělí. Renata Schejbalová, Asociace ředitelů gymnázií

Podle Schejbalové ale například pražské Gymnázium Nad Štolou, které řídí, vystačí se svými zásobami testů jen do 10. května. Gymnázia totiž nemohou využít testů, které základní školy ušetří snížením frekvence testování na svém prvním stupni. Navíc například v Pardubickém kraji podle ní ředitelé vůbec nepočítali s tím, že by se školy už otevřely.

„Nemají teď ani testy na pondělí," řekla. Pokud gymnázium alespoň nějaké testy má, může podle ní mít rotační výuku třeba jen první půlku týdne a od čtvrtka buď učit na dálku nebo vyhlásit ředitelské volno. Jestliže školy nemají žádné testy, nezbyde jim podle Schejbalové asi nic jiného než zatím zůstat na distančním vzdělávání.

„S těmi testy je to velký problém. A jestliže stát to po nás chce, tak by to měl zajistit. My opravdu nejsme schopni udělat teď výběrové řízení a udělat testy," řekla. Upozornila, že pro tento způsob nákupu platí poměrně dlouhé termíny. Vyslovila obavy, zda se podaří státu zajistit testy aspoň od 17. května.