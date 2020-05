Víc peněz kanceláři prezidenta? To by mi vadilo, řekl Zaorálek

”Vadilo by mi to,“ připustil, ale dodal, že by bylo lepší ještě počkat na reálnější čísla vývoje ekonomiky.

„Jestli je to na investice, tak nemám problém, pokud je to na mzdy, tak problém mám,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Jestli by bylo potřeba vybudovat výtahy pro invalidy, tak to je jedna věc... kdyby to bylo na platy, tak si myslím, že je to zbytečné,“ dodal Tomio Okamura (SPD).