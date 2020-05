Vězni z Borů mají novou práci, kompletují masky proti virům

„K tomuto účelu jsme v rekordně krátkém čase zrekonstruovali objekt před věznicí. V tuto chvíli se rozjíždí provoz na jednu směnu a postupně počítáme, že zařadíme do pracovního procesu až sedmdesát odsouzených,“ řekl Právu ředitel věznice Petr Vlk. Podle něj je náplní práce kompletace masek.

Výroba je v režimu nestřeženého pracoviště, to znamená, že je u odsouzených přítomen zaměstnanec vězeňské služby, který na jejich práci dohlíží.

„Zájem odsouzených o práci u nás převyšuje nabídku,“ dodal Vlk. Podle něj po vypuknutí koronavirové pandemie byli všichni odsouzení staženi z pracovišť mimo věznici. „Teď se zase pomalu vracíme zpátky do normálu. V nejbližší době by měli odsouzení nastoupit zpět do dvou výrobních závodů,“ dodal Vlk.