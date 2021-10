Větrno a bouřky, ale teplo slibují meteorologové pro celý říjen

Počasí bude současně velmi turbulentní, často budeme měnit deštníky za sluneční brýle. Podle německých meteorologů ráz počasí vydrží sotva dny. To už je vidět podle české meteoroložky Dagmar Honsové hned prvním říjnovém týdnu.

A takový rokenrol bude „tančit“ říjen po většinu dní. V listopadu by se měl ráz počasí změnit a mělo by se razantněji ochladit. Na horách by se na počátku listopadu měly objevit sníh nebo smíšené srážky.