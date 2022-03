Veterináři houfně pomáhají. Mazlíčky uprchlíků vyšetří zdarma

Příznivější podmínky pro vstup zvířat do Česka přijala i Státní veterinární správa (SVS). „Nechceme je zatěžovat zbytečnou byrokracií či jim vstup se zvířaty do ČR znemožňovat. Nicméně je na druhou stranu nutné minimalizovat riziko za­vlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

První zvířecí uprchlíci už mají na některých místech prohlídku za sebou. „Ve středu jsme tu měli první návštěvu, přišli s kočkou a psem. Obě zvířata jsme očipovali a v pondělí přijdou podruhé. Očekáváme, že budou zdravá a naočkujeme je i proti vzteklině,“ popsala Právu veterinářka Mariana Mazunderová z Veterinární kliniky Palackého v Opavě.

Podobně jako mnoho dalších kolegů ochotně nabízejí v ordinaci uprchlíkům, že jim jejich mazlíčky vyšetří, naočkují a vystaví dokumenty, díky kterým můžou bezstarostně v Česku dál pobývat. Všechno zcela zdarma.

Vedle povinného vyšetření u veterináře musí ještě zvířata po vstupu do ČR do desetidenní karantény. Podmínky jsou ale podstatně příznivější, než je běžné. V nastalé situaci se je rozhodla SVS Ukrajincům ulehčit. Za běžných okolností totiž musí zvířata mít už při příchodu do zemí EU pas, veterinární vyšetření, povinnou vakcinaci nebo označení mikročipem.

Kresba jednoho z ukrajinských dětí. Foto: Foto ČTK – Vladimír Pryček a repro ČT

Ten společnost Altercan (od roku 1996 provozovatel Národního registru majitelů zvířat) poskytuje od 1. března všem majitelům domácích mazlíčků z Ukrajiny zdarma. Jsou totiž potřebné k identifikaci zvířat a k dalším nezbytným úkonům.

„Prvotně se to týká psů, koček a fretek a je tam také omezení do pěti zvířat, protože se stává, že lidé převážejí zvířata i z obchodních důvodů. U jiných zvířat, například u koní, jsou ta pravidla trochu jiná. U domácích mazlíčků jsou ta pravidla z důvodů, aby se sem nezavlekla vzteklina,“ řekl Právu zástupce mluvčího SVS Petr Majer. Majitelé by měli dostat tyto informace už na hranicích. Ať už od neziskových organizací, nebo od ministerstva vnitra.