Veřejné pojištění i pro novorozence cizinců, schválili poslanci

„Je to dobrá zpráva pro novorozence a platí to dva měsíce jejich života. Řeší to například případy, kdy se dítě narodí předčasně, a je péče o něj složitá s tím, že musí například do inkubátoru,“ řekl Novinkám po hlasování Čižinský.

Doplnil, že to podle něj nebude znamenat ani zvýšené náklady pro veřejný rozpočet. Má za to, že tento krok ponoukne další, aby se pojistili. „Bude je to motivovat, aby se pojistili, protože budou na to pojištění spoléhat,” míní.

Změna prošla v rámci novely o vydávání dokladů pro občany Evropské unie. Čižinského návrh však prošel pouze napůl. Původně se spolu s Petrem Třešňákem (Piráti) zasazoval o to, aby do systému veřejného zdravotního pojištění měly všechny děti narozené cizinkám s dlouhodobým pobytem, nikoli pouze novorozenci.

Ústavní soud v minulosti již řešil také možnou diskriminaci některých cizinců pobývajících v Česku i jejich dětí, ale nakonec ji odmítl. „Právo na ochranu zdraví skutečně náleží každému, tedy jak státním občanům, tak každému cizinci, který na našem území je. Ale druhá rovina je právo na bezplatnou zdravotní péči," řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Kdo účastníkem veřejného zdravotního pojištění není, má možnost využít komerční pojištění, připomněli soudci dále v nálezu. Čižinský má nicméně za to, že jde o jiný případ a rozhodovat by případně musel soud znovu.

Monopol pro VZP

Během projednávání se bouřlivá diskuze vedla rovněž kolem návrhu Miloslava Janulíka (ANO), podle kterého by komerční zdravotní pojištění cizincům s dlouhodobým pobytem v Česku mohla poskytovat jen Pojišťovna VZP a následně dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny.

Opoziční poslanci to kritizovali s tím, že se tímto krokem napoprvé pokřiví tržní prostředí. „Je to zavedení monopolu,“ tepal návrh například poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS).

Janulík však návrh obhajoval zjednodušenou verzí nápravy „desítky let trvající nespravedlnosti“, jenž má hájit zájmy lékařů, kteří nedostávali za akutní ošetření cizinců zaplaceno.

„Mám tady dopis z Úřadu pro hospodářskou soutěž, který se k tomu vyjádřil. Podotýkám, že kladně. Stejně tak jsem se obrátil na Českou národní banku, ani ta s tím nemá zásadní problém,“ řekl na plénu.