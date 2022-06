Verdikt ze Štrasburku: kárný senát NSS není nezávislý a nestranný

Grosam dostal v roce 2012 u kárného senátu NSS pokutu za to, že sepsal exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, jehož obsahem bylo uznání dluhu obchodní společnosti v částce přesahující 67 milionů korun.

Nebyl totiž schopen prokázat, že si ověřil, zda osoba uznávající dluh byla oprávněna k takovému jednání. Exekutor neuspěl se stížností u Ústavního soudu, proto se obrátil do Štrasburku, kde mj. namítal, že proti kárnému trestu není v Česku možnost odvolání.

Soud jeho argumenty vyslyšel. ESLP upozornil, že u některých ze členů kárného senátu, který byl tvořen dvěma soudci z povolání a čtyřmi přísedícími, v tomto případě ze dvou exekutorů, advokáta a další osoby vykonávající právnické povolání, mohly být pochyby o transparentnosti jejich výběru. Někteří z nich by také nemuseli být nezávislí, protože by mohli být v podřízené pozici vůči ministru spravedlnosti, tedy kárnému žalobci.

„Není to kritika NSS, nýbrž zákonné úpravy a myslím si, že je dost ostrá a dost nespravedlivá v porovnání s tím, jak soud se svou kompetencí od roku 2008 a 2009 zacházel,“ řekl ve čtvrtek Právu Baxa, který je společně s nynějším předsedou NSS Karlem Šimkou v Lucemburku.

Nedokonalost zákona potvrdil ve vyjádření pro Právo i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). „My už od března připravujeme novelu zákona. Rozsudek nám jen potvrdil nutnost změny,“ napsal včera z Paříže Právu Blažek. Doplnil, že zmíněná novela by se měla týkat složení kárných senátů i zavedení dvoustupňového kárného řízení, tedy s možností odvolat se proti verdiktu NSS.

„Myslím si, že model, který nyní máme, přinesl oproti předchozí úpravě plné nedostatků mnohem větší legitimitu do kárného řízení. Byla odstraněna dřívější taková ta falešná solidarita. Je to podle mě precizně a kompetentně posuzováno a kárná rozhodnutí jsou jak uvnitř justice, tak navenek akceptována,“ míní Baxa.

„Jako bývalý předseda, který nynější model kárných řízení spoluvytvářel, za něj ručím. Nikdy nebyly námitky nedostatku nestrannosti nebo nezávislosti. Absolutně ne,“ dodal Baxa. Jeho nástupce Šimka se zatím k verdiktu kvůli zmíněné cestě do Lucemburku nevyjádřil, ale lze předpokládat, že bude mít podobný názor jako Baxa.

Vávra k rozhodnutí ESLP uvedl, že se nabízí, aby vznikly dva kárné soudy či senáty, z nichž jeden bude odvolacím. „Musí vzniknout možnost odvolání. Když to takovým způsobem prolomila mezinárodní justiční instituce, tak už o tom není sporu. I náš Ústavní soud také zmínil, že je propustnější úprava dvoustupňová. Nemyslím si, že by to mělo být nějaké složité či drahé řešení,“ podotkl Vávra.