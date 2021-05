Velká stavba u Konopiště: Silnice zmizí pod zemí

Velká stavba se chystá na okraji parku Konopiště u Benešova. Ředitelství silnic a dálnic tady plánuje zapuštění silnice I/3 pod zem a vybudování širokého přemostění, které by mělo být zazeleněné a mělo by plynule navázat na park. Místním by se tak výrazně usnadnil vstup do rozsáhlých zahrad konopišťského zámku. Dosud totiž musí přecházet extrémně frekventovanou silnici.