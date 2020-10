Velká rána pro Babiše: Z ANO odchází spoluzakladatelka hnutí a europoslankyně Maxová

„Věřila jsem, že je to protikorupční hnutí, že je středově rozkročeno, chce pomáhat malým a středním podnikům a chce dělat spravedlivou sociální politiku,” vysvětlila Deníku N, s čím do hnutí vstupovala. ANO se však podle Maxové změnilo a odklonilo od původních idejí. „Občas tam převládají marketingové zájmy a ne to, co by bylo pro Českou republiku lepší,” řekla Deníku N.