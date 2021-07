Velitel z Afghánistánu: Češi byli mezi posledními, kteří Kábul opustili

My jsme byli pouze na základně v Kábulu, druhá část byla na základně v Bagramu. Od kolegů jsme slyšeli, že část Afghánců je frustrovaná, že je v tom necháváme a že ostatní jsou zase rádi.

Bylo to hodně zvláštní, protože v roce 2016 jsem zažil misi v plném proudu a nasazení, ale teď to tam působilo opuštěně. Každý den odlétaly letouny naložené materiálem. Bylo zvláštní vidět, jak tamodtud mizí lidi.

Bezpečnostní situace byla pro nás dobrá. Báli jsme se toho původního termínu, kdy se uvažovalo o odchodu už 1. května, protože bychom odchod nestihli a nemohla by být dodržena smlouva s Tálibánem. Očekávali jsme proto, že na nás budou útočit, naštěstí jsme to ale nezažili.

Nejvíce mě zaujalo, jak jsme uzavírali něco, co fungovalo 19 let. Armáda tam měla obrovské zázemí, spoustu materiálu. A největším zážitkem bylo letět domů ruslanem, to se každému nepodaří.