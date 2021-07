Velehrad po roční pauze znovu oblehli věřící

„Každý rok přijíždíme na místo spojené s misí Cyrila a Metoděje. Přijíždíme na Velehrad na pouť. Na pouť, ne na výlet, protože v tom je rozdíl. Pouť nás má přivést k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a objevili něco nového, jako cestovatelé. Ty nejkrásnější zážitky často neprožijeme na místech, kde to předpokládáme, ale čekají nás při toulkách po malých zastrčených místech, na odbočkách z hlavních cest, které ani nejsou na mapách,“ řekl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Cirkle připomenul, že Cyril s Metodějem přijali za své vyslání do země, která jim byla vzdálená geograficky, kulturou i podnebím. „A je jasné, že jiný důvod než ten, který vyplýval z jejich víry a poslušnosti, k tomu mít nemohli. Jeden z nich na základě řecké kurzívy a arabštiny vytvořil originální písmo, do kterého přeložili části Bible, a vydali se na cestu. A to byl teprve začátek. Všechno v životě Konstantina, později Cyrila, a jeho bratra Metoděje bylo jistě jinak, než si představovali. Kromě toho nejdůležitějšího – že Bůh byl s nimi a oni byli s ním,“ podotkl Cikrle, podle kterého z darů, postoje, nasazení a příkladu Cyrila a Metoděje dodnes žijeme.