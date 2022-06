Vedra utne příchod prázdnin

Poslední červnové dny se ponesou ve znamení nadnormálně vysokých teplot. Denní hodnoty by se měly pohybovat kolem 29 stupňů Celsia, ke konci týdne dosáhnou hranice 34 stupňů. Meteorologové ale upozorňují, že celý týden budou provázet bouřky.

Ochlazení se dočkáme zřejmě s příchodem prvních prázdninových dnů. Teploty by podle meteorologů měly být spíše na podnormálních hodnotách. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 18 a 24 stupni Celsia.

V polovině července by se teploty mohly opět dostat k normálu. V týdnu od 11. do 17. července by se měly pohybovat mezi 22 a 28 stupni.