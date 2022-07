Vedení STAN se kolem Rakušana téměř celé obměnilo. Zůstala Kovářová i stipendista Farský

K obměně vedení hnutí přistoupilo v reakci na turbulentní dění okolo partaje od jejího vstupu do vlády Petra Fialy (ODS). STAN muselo například vysvětlovat své financování a dary od obviněných právnických osob, ale také řešit problémy některých členů, například již bývalého předsedy pražské organizace Petra Hlubučka, který je nyní obviněn v korupční kauze Dozimetr, jež se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku.

Že STAN chce kvůli těmto problémům svou obměnu vzít z gruntu značí to, že téměř kompletně obměnilo své vedení. Ze čtrnácti členů předsednictva v nejužším kruhu zůstali pouze místopředsedkyně Poslanecké Sněmovny a dosavadní místopředsedkyně Věra Kovářová a dosavadní první místopředseda Jan Farský.

Farský nově zastává post řadového místopředsedy, ve volbě dostal nejvíce hlasů ze všech nových místopředsedů, a to 229. Děje se tak i přesto, že byl právě jedním z těch, kteří hnutí přivodili po vstupu do vlády určité problémy. Po svém zvolení poslancem oznámil, že odjíždí na několikaměsíční studijní stáž do USA. STAN následně čelilo kritice opozice i veřejnosti, a Farský se následně pod tlakem mandátu vzdal.