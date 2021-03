Vědci: Sucho konečně mírně polevilo

Trnka upozornil, že i když to vizuálně v polovině února vypadalo na velké množství sněhu, prakticky nikde ho nebylo ve srovnání s průměrem z let 1961 až 2010 nadprůměrné množství. Například v Brně nenasněžila letos ani polovina průměru. Podprůměrné množství napadlo například na Šumavě. „Situace je taková, že pokud přijde zemědělské sucho, začne se projevovat proti jiným rokům později. Severozápadní Čechy by mohlo sucho postihnout nejdříve, a to už v květnu,“ uvedl Trnka.