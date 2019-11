Ve vyloučených lokalitách jsou chudobou ohroženy statisíce dětí

Dalším, realitě prý opět neodpovídajícím číslem je 20 500 dětí, které se u nás ocitly v závažné bytové nouzi. Ve skutečnosti je ale situace daleko horší. Nejde však o děti, které by žily přímo na ulici nebo pod mostem. „I takové bohužel jsou, ale do tohoto údaje se počítají i děti, které někde přespávají nebo jejichž rodiče využívají různých sociálních zařízení a služeb, které jim pomáhají situaci řešit,“ vysvětluje Hanych.

„Neupřesňujeme, co by to mělo být konkrétně za dárek. Ale přejeme si, aby to byla celá nadílka, tedy třeba jedna hračka, pastelky, pokud je hezké, tak i nějaké oblečení, nebo drogerie. To hlavně kvůli dětem, jejichž to bude opravdu jediný dárek,“ upřesnila Sobotová.