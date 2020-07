Ve středočeské rezervaci se letos narodilo šest zubrů

Tábor přijel do Rokycan a rozkoukával se v novém domově

Tábor přijel do Rokycan a rozkoukával se v novém domově Koktejl

I to je důvod, proč zakladatelé rezervace se zubry a divokými koňmi tolik naléhají na rozšíření pastvin. Už se jim podařilo získat pozemky od Středočeského kraje, ale zatím nevybrali ve veřejné sbírce dostatek peněz na oplocení. Zatím se podařilo vybrat 1,7 milionu a zbývá jen 300 tisíc, aby se mohly ohrady začít stavět.

Aby se zvířata do rezervace vešla, a hlavně se uživila na pastvinách, musela být některá přemístěna do jiných lokalit. Zubři narození už v tomto bývalém vojenském prostoru se dostali do jiných rezervací v České republice i v zahraničí.