Ve středních Čechách je v karanténě 100 lidí

Lidé by měli podle doporučení bezpečnostní rady státu zvážit zejména cesty do regionů severní Itálie, které jsou koronavirem nejvíce postižené, zejména do oblasti Lombardie a Benátska. Lidé, kteří se z postižených regionů Itálie vracejí, by měli sledovat svůj zdravotní stav, a v případě zjištění příznaků nemoci by měli telefonicky kontaktovat svého lékaře.