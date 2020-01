Vondráček vztyčil ve Sněmovně prostředníček

Oslava se konala v říjnu 2017 poté, co hnutí ANO vyhrálo volby a Vondráček se dozvěděl, že by mohl šéfovat Sněmovně. Poslanci sice popíjeli ve sněmovní restauraci, potom se však přesunuli do jednacího sálu, kde Vondráček v botách vylezl na předsednický pult a s poslancem Miloslavem Janulíkem (ANO) hráli na kytaru.