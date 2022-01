Ve školách pozitivní jen zlomek dětí

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí s výjimkou mentálně postižených nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, starší 15 let respirátor. Při stravování musí být od ostatních vzdáleni 1,5 metru, nesmí cvičit a zpívat. Pokud odmítnou i to, nemohou se účastnit prezenční výuky.

Antigenní testy podstoupilo v pondělí v českobudějovické Základní škole Pohůrecká celkem 744 školáků a celý pedagogický sbor včetně všech zaměstnanců. „Testy odhalily jednoho pozitivního školáka z první třídy. Je to určitě tím, že děti byly přes Vánoce doma. Školák šel do izolace a čekal na příchod rodičů. U personálu byly všechny testy negativní. Uvidíme, jak to dopadne ve čtvrtek, kdy nás čeká druhé kolo,“ řekla Právu ředitelka Dana Walterová s tím, že testy musí absolvovat od Nového roku očkovaní žáci a učitelé i ti, co covid-19 prodělali.